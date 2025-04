Por falta de segurança em estádio da prefeitura, CBF veta presença de torcida em jogo da Copa do Brasil

Partida com portões fechados entre Mazagão e Vasco ocorreu nesta terça-feira (1), em Macapá.

Por JONHWENE SILVA

Na tarde desta terça-feira (1), torcedores do time amapaense Mazagão e do Vasco da Gama (RJ) se frustraram ao saber que a partida entre as duas equipes seria realizada com portões fechados.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM-AP), o Estádio Municipal Glicério de Souza Marques, o “Glicerão” – que é gerenciado pela Prefeitura de Macapá – não possui os laudos de segurança exigidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por isso não pode receber torcedores nas dependências do entorno do campo de futebol.

Ainda esta semana, representantes do Mazagão e da Prefeitura de Macapá acompanharam uma visita técnica do Corpo de Bombeiros para avaliar a viabilidade da realização do jogo com torcida. Durante a inspeção, a Diretoria de Segurança contra Incêndio e Pânico do CBM identificou diversos problemas estruturais no complexo.

Entre as irregularidades apontadas estão: ausência de um projeto técnico compatível com a configuração atual da edificação, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) inoperante, rotas de fuga sem sinalização adequada, altura inadequada dos guarda-corpos das arquibancadas, escadas de acesso sem corrimãos e saídas de emergência com fluxo de escoamento oposto.

O CBM ressaltou que não interditou o Glicério Marques, mas, devido às falhas estruturais, não concedeu a certificação necessária para a presença de público no estádio. Com isso, a CBF não permitiu a entrada do público e torcedores tiveram que improvisar para assistir ao jogo, recorrendo a muros, sacadas de prédios próximos e outros pontos elevados nos arredores. Alguns torcedores do Vasco fizeram batucadas do lado de fora do estádio municipal.

Dentro de campo, o Vasco venceu o Mazagão por 3 a 1.

Veja a nota do CBM na íntegra:

“O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBMAP), por meio da Diretoria de Segurança Contra Incêndio e Pânico (DISCIP), informa que não foi concedida a certificação (alvará de funcionamento) ao Estádio Municipal Glicério de Souza Marques, conforme solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Macapá em 27/03/2025.

Durante vistoria técnica realizada em 31/03/2025, foram constatadas diversas inconformidades com as normas de segurança contra incêndio e pânico vigentes, tais como: Ausência de Projeto Técnico compatível com a atual configuração da edificação; Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) inoperante; Rotas de fuga sem sinalização adequada; Altura inadequada dos guarda-corpos das arquibancadas; Escadas de acesso sem corrimãos; Saídas de emergência com fluxo de escoamento oposto, entre outras irregularidades.

Por essas razões, a edificação não atende aos requisitos técnicos mínimos exigidos para a certificação, conforme as normas do CBMAP.

Ressaltamos que o processo refere-se à regularização da edificação como um todo e não está relacionado a um evento específico, como uma partida de futebol. É importante destacar ainda que o CBMAP não interditou o Estádio Glicério Marques, repetindo o que já ocorreu recentemente no Estádio Zerão, onde também não foi concedida a certificação por motivos técnicos não sanados pelos responsáveis dentro do prazo necessário.

O CBMAP reafirma seu compromisso com a segurança da população e com o cumprimento rigoroso da legislação vigente”.