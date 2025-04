Prefeitura admite que falha em comporta causou inundação em Macapá

A falha nas comportas do Canal da Avenida Mendonça Júnior fez com que a inundação fosse mais crítica do que o esperado.

Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Macapá reconheceu que uma falha no sistema de comportas agravou o alagamento que atingiu o centro da capital amapaense na tarde de ontem (31). O problema técnico impediu o fechamento adequado dos canais urbanos durante o pico da maré alta, permitindo que as águas do rio Amazonas invadissem as ruas do centro comercial.

O fenômeno, conhecido como ‘água grande’, ocorre naturalmente nesta época do ano devido às marés lançantes – quando o nível do rio sobe acima do normal.

Entretanto, a falha nas comportas do Canal da Avenida Mendonça Júnior fez com que a inundação fosse mais crítica do que o esperado. Segundo a Defesa Civil, o nível da maré chegou a 3,9 metros, considerado alto para o período.

O resultado foi visto nas imagens que circularam nas redes sociais, as quais mostraram vias cobertas pela água, com comerciantes, motoristas, motociclistas e o público que estava em compras, tendo que se deslocar com dificuldade pela região central.

Em nota divulgada no final da tarde de ontem, a prefeitura informou que houve uma falha técnica no equipamento que controla as comportas e que as equipes já trabalhavam para resolver o problema.

A Defesa Civil foi acionada para auxiliar moradores e comerciantes

A administração municipal estima que o sistema esteja totalmente normalizado ainda hoje. Enquanto isso, a Defesa Civil mantém o monitoramento da tábua de maré, que deve começar a baixar gradualmente ao longo do dia. O órgão também recomenda evitar contato com a água – em resposta às imagens de crianças brincando na inundação.

A prefeitura reforçou que, com o reparo das comportas, situações como a de ontem devem ser evitadas mesmo durante os períodos de maré alta, que continuarão ocorrendo nos próximos dias conforme o ciclo natural.

Veja a Nota da PMM na íntegra:

“A Prefeitura de Macapá informa que houve uma falha técnica no equipamento que fecha as comportas dos canais do centro da cidade.

As equipes já estão trabalhando para a correção do problema e a previsão é que a situação seja resolvida até o final da tarde desta segunda-feira (31).

Além disso, equipes da Defesa Civil já estão atuando na área auxiliando os moradores e comerciantes, e seguem monitorando a tábua de maré, que até esta tarde está em 3,9 metros, volume considerado alto em razão do fenômeno comum no mês de março conhecido como maré lançante, em que há uma alta natural no volume do rio Amazonas. A previsão é que a maré comece a diminuir o nível amanhã (1º).”