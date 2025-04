Presa em flagrante vendendo drogas, mulher diz ser faccionada há vários anos

A abordagem ocorreu em frente a um estabelecimento comercial em Calçoene, a 360 km de Macapá.

Uma mulher acusada de tráfico de drogas e associação com um grupo criminoso foi presa nesta sexta (4) pela Polícia Civil do Amapá. A abordagem ocorreu em frente a um estabelecimento comercial conhecido como ponto de venda de entorpecentes na região.

De acordo com os policiais, ao avistar a viatura, a suspeita arremessou um objeto para dentro do local, atitude que despertou a atenção da equipe e motivou a abordagem. Durante a revista, foram apreendidos 28 papelotes de crack, dinheiro em espécie e um aparelho celular.

Em depoimento, a mulher admitiu estar na cidade exclusivamente para o comércio ilegal de drogas e revelou que havia se deslocado de outro município para atuar no tráfico local. Além disso, confessou fazer parte de uma organização criminosa há vários anos, atuando sob ordens da facção.

O delegado Thiago Almeida, responsável pelo caso, destacou a importância da operação no combate ao tráfico e ao crime organizado no interior do estado.

“Essa prisão reforça nosso compromisso em desarticular redes criminosas que atuam no Amapá. A ação foi rápida e eficiente, graças ao trabalho coordenado das nossas equipes”, afirmou.

A investigação apurou que a mulher já possui passagem pela polícia por receptação, indicando envolvimento prévio com atividades ilícitas.