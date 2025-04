Preso em academia usava número de Cref

Deivide Souza Aviz estava atuando em Porto Grande e foi preso em flagrante

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Um jovem que atuava como personal trainer no município de Porto Grande, distante cerca de 105 km de Macapá, foi preso em flagrante durante uma operação do Conselho Regional de Educação Física da 18ª Região (CREF18/PA-AP), com apoio do 7º Batalhão da Polícia Militar do município.

A ação foi deflagrada após o recebimento de uma denúncia por meio do canal oficial do conselho, no e-mail [email protected], que tem como objetivo receber informações sobre possível exercício ilegal da profissão de professor de Educação Física.

O conselho não divulgou o nome do acusado, mas o Portal SN apurou que se trata de Deivide Souza Aviz. Ele foi flagrado atuando de forma irregular como profissional de Educação Física em uma academia da cidade. Segundo o Cref, ele não possui registro no conselho e, portanto, não está habilitado a exercer legalmente a profissão.

Mesmo assim, o investigado divulgava em seu perfil no WhatsApp um número de Cref para realizar vendas online, o que, segundo o conselho, caracteriza uma tentativa de simular a regularidade da sua atuação profissional.

Deivide foi conduzido para a delegacia de polícia de Porto Grande, onde prestou depoimento e vai responder a processo por exercício ilegal da profissão. Junto com ele, a equipe apresentou na academia uma estagiária de Educação Física que estava acompanhada de Deivide. Pela legislação, estagiários precisam ser supervisionados por um profissional regularizado.

“Além do exercício ilegal, ele alegou ser estudante de educação física e estagiário, mas sem um termo de compromisso (TCE), complicando ainda mais a sua situação”, informou o conselho.

O Cref reforçou que apenas profissionais devidamente registrados e habilitados estão autorizados a atuar na área, sendo essencial garantir a segurança e a saúde da população que utiliza serviços de atividade física. O conselho continua monitorando e apurando denúncias em todo o estado e orienta que qualquer cidadão pode contribuir, denunciando casos suspeitos através do e-mail [email protected].

Este foi a primeira prisão do ano envolvendo falsos profissionais. No ano passado, o conselho fez diversos flagrantes com apoio da PM, especialmente em Macapá.