Procurado pela Interpol é preso pela Polícia do Amapá na fronteira norte

Raimundo Vieira foi capturado no município de Oiapoque, a 600 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem condenado a 38 anos de prisão e procurado pela Interpol foi capturado no município de Oiapoque, na região de fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, A 600 km de Macapá. A prisão, ocorrida na quarta (17), foi realizada pela equipe da Operação Protetor, com apoio do Núcleo de Operações de Inteligência (NOI) e da Coordenadoria de Inteligência e Operações Policiais (CIOP/SEJUSP).

O suspeito foi identificado como Raimundo Rodrigues Vieira, que estava foragido da Justiça brasileira desde que foi condenado por crime de roubo, praticado em 2022. Além disso, ele era alvo de difusão da Interpol por envolvimento em um crime de latrocínio ocorrido em 2018, na cidade de Caiena, capital da Guiana Francesa.

A prisão foi possível após troca de informações entre os órgãos de inteligência, que localizaram o paradeiro de Raimundo no extremo norte do Amapá. A partir daí, os policiais deram início às buscas e conseguiram efetuar a captura do foragido.

Raimundo foi conduzido à unidade policial competente, onde permanece à disposição da Justiça. A atuação integrada entre as forças de segurança foi fundamental para o cumprimento do mandado e a retirada de mais um criminoso de alta periculosidade de circulação.