Promotora de justiça do Amapá é afastada das funções

Roberta Jacob em inspeção na delegacia de Laranjal do Jari, primeira comarca onde passou a atuar depois da posse

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Uma promotora de Justiça do Ministério Público do Amapá foi afastada das suas funções por decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A decisão foi tomada na última terça-feira (29), durante julgamento de uma reclamação disciplinar contra Roberta Araújo Jacob. Entre as irregularidades investigadas estão ausências da comarca onde deveria atuar e a suspeita de que ela apresentou um atestado médico falso.

Por isso, o CNMP decidiu afastá-la do cargo, suspender seu estágio probatório e assumir temporariamente os processos e procedimentos que ela conduzia. Segundo o conselho, a decisão foi tomada para evitar que os prazos para punições administrativas prescrevam sem que o caso seja devidamente apurado.

O corregedor nacional do Ministério Público, Ângelo Fabiano Farias da Costa, justificou a medida como uma forma de garantir que a investigação seja feita com seriedade e sem prejuízos à aplicação de eventuais punições.

Inspeção e denúncias

As investigações começaram após uma inspeção feita pela Corregedoria Nacional entre os dias 24 e 27 de junho de 2024. Na ocasião, surgiram informações de que a promotora estava frequentemente ausente de suas funções sem informar ou pedir autorização ao procurador-geral de Justiça ou ao corregedor-geral.

Além disso, foi descoberto que existe um procedimento criminal em andamento contra ela, que apura a possível apresentação de um atestado médico falso. Como o período de estágio probatório da promotora está perto do fim, o CNMP também decidiu assumir a análise do processo de avaliação que define se ela poderia se tornar efetiva no cargo (vitaliciamento). A justificativa foi de que a situação envolve questões tanto disciplinares quanto administrativas.

Roberta Jacob foi empossada em junho de 2023, e foi transferida para Laranjal do Jari, no sul do Amapá. Recentemente, estava atuando na comarca de Ferreira Gomes. O estágio probatório é de dois anos. Só a partir deste período o servidor público pode ser efetivado no cargo.

O CNMP também determinou que a corregedora-geral do MP do Amapá não atue mais nos processos que envolvem essa promotora até que o caso seja julgado em definitivo. Outro membro da Corregedoria poderá assumir essa função temporariamente.