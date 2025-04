R$ 108 milhões: Prefeitura ignora concursos e terceiriza quase 2 mil vagas de emprego

Só na Educação, serão contratados 1.360 trabalhadores paras as escolas municipais, a maioria merendeiras e serventes

Por SELES NAFES

A Prefeitura de Macapá publicou, no último dia 9 de abril, no Diário Oficial do Município, a homologação do contrato com a empresa E.L. Corrêa, que prestará serviços para três secretarias, incluindo a rede de educação da capital e da zona rural. O contrato de R$ 108 milhões vai abrir mais de 1,8 mil vagas de emprego direto, sem a necessidade de processo seletivo ou concurso público.

O termo, assinado pelo secretário Madson Millor Rodrigues, informa que a empresa E.L. Corrêa Ltda venceu o pregão realizado este ano, na modalidade “menor preço global”. No total, nos próximos 12 meses, o valor exato a ser desembolsado pelo município será de R$ 108.666.687,00.

No edital com as regras da licitação, a prefeitura informou que o objetivo é contratar 1.830 profissionais para a Semed, Semas e Semsa. A maior parte das vagas, 1.360, será para escolas municipais.

Serão contratadas 500 merendeiras e 500 serventes, além de agentes de portaria (150), assistentes administrativos (150), auxiliares de manutenção (20) e motoristas (40).

Semsa e Semas

O edital de licitação também prevê a terceirização de 210 recepcionistas para unidades de saúde da Semsa. Na Semas (Assistência Social), serão contratadas merendeiras, agentes de portaria, serventes e auxiliares administrativos, totalizando 115 vagas.

O Portal SN apura se houve vencedores nessa licitação da Semas e Semsa. De acordo com o edital, a empresa vencedora também precisaria comprovar capital de giro de 16,66% do valor do contrato mensal e patrimônio líquido de 10% sobre o valor do lote licitado.