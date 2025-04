Randolfe confirma ‘listão’ com 400 servidores autorizados para a transposição

São as três primeiras portarias de 2025; no total, 5,1 mil servidores já foram absorvidos pela União

O senador Randolfe Rodrigues anunciou nesta segunda-feira (28) a publicação de três portarias que autorizam a transposição de 390 servidores do Amapá para o quadro de pagamento da União. A novidade foi divulgada por Randolfe em suas redes sociais, reforçando seu papel de liderança na articulação do processo no estado.

As portarias são as primeiras emitidas em 2025. No detalhamento, 282 servidores foram enquadrados diretamente; outros 82 tiveram seus posicionamentos na tabela revisados; e 26 nomes foram aprovados após análise de recursos administrativos. Todos participarão de uma cerimônia de entrega dos documentos antes de serem realocados em secretarias estaduais, exercendo funções no Amapá, mas com remuneração paga pelo Governo Federal.

“Essa é a realização de muitos sonhos! A Transposição tem transformado a vida de milhares de famílias e ajudado a fortalecer o Amapá”, destacou o senador.

Balanço

Desde 2018, a transposição prevista pela Emenda Constitucional 98 já beneficiou cerca de 5.138 servidores amapaenses, proporcionando ao Governo do Estado uma economia superior a R$ 13 milhões e estimulando o aquecimento da economia local.