Randolfe denuncia abandono do Aeroporto de Macapá

Desabamento de parte do forro assustou passageiros. Senador pediu vistoria da Anac e responsabilizou concessionária pela deterioração do terminal

Da REDAÇÃO

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) levou ao ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, uma denúncia sobre a situação de abandono do Aeroporto Internacional de Macapá, Alberto Alcolumbre. A cobrança foi feita durante reunião da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal.

A denúncia surgiu após o senador receber, no último domingo (6), fotos e vídeos enviados por um passageiro mostrando mostram que parte do forro do aeroporto desabou. Na mensagem enviada ao parlamentar, o denunciante expressa preocupação com o risco de acidentes no local.

Diante da situação, Randolfe solicitou uma vistoria urgente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a convocação do presidente da Agência para prestar esclarecimentos no Senado. O senador também criticou a gestão da concessionária NOA, empresa privada responsável pela administração do aeroporto desde a concessão.

“A sensação é que ocorreu um total abandono do aeroporto, tendo em vista que essa empresa é a mesma que cuida do aeroporto de Belém, onde ocorrerá a COP 30 em 2026. Não sei como detalhadamente estão cuidando do aeroporto do Pará, mas eu posso testemunhar que no Amapá, em um prazo exíguo, eles conseguiram deteriorar um equipamento excelente que foi construído pelo poder público,” declarou o senador, um dos responsáveis pela articulação política e destinação de recursos para a construção do aeroporto de Macapá, inaugurado em 2020.

Em resposta, o ministro Silvio Costa Filho informou que uma equipe da Secretaria Nacional de Aviação deverá visitar o aeroporto na próxima semana para avaliar a situação in loco.

“Vamos fazer essa vistoria e chamar a concessionária para que a gente possa discutir medidas emergenciais. O que nós não podemos aceitar é que as concessionárias do Brasil prestem serviços de má qualidade,” afirmou o ministro.