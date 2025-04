Reestruturação de carreiras: GEA abre diálogo com profissionais da saúde

Encontro da equipe técnica da atual gestão com Frente Estadual dos Sindicatos da Saúde ocorreu no Palácio do Setentrião.

O Governo do Amapá (GEA) abriu diálogo com a Frente Estadual dos Sindicatos da Saúde para discutir a reestruturação das carreiras dos profissionais da área. A reunião, realizada segunda (21), no Palácio do Setentrião, tratou de temas como a correção dos níveis da tabela salarial, modalidades de plantão, pagamento de adicionais e adequação de carga horária.

A proposta do Executivo é que os profissionais da saúde também sejam alcançados pelas medidas de valorização já adotadas em outras 15 categorias.

“O governador quer cumprir todos os seus compromissos firmados, e assim estamos fazendo, com base num diálogo respeitoso e com transparência. Nosso ponto de partida é a reestruturação das carreiras, gerando o maior impacto entre aqueles que estão próximos de se aposentar”, afirmou Lucas Abrahão, secretário interino de Planejamento e da Casa Civil.

Nos dois primeiros anos de gestão, o governo estadual concedeu reajustes lineares de 5% aos servidores. Agora, no terceiro ano, o foco é a reestruturação completa das carreiras, com a criação de novas tabelas salariais e Planos de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), adaptados à realidade e às especificidades de cada grupo.

A mesa de negociação contou com a presença de representantes de diversas categorias da saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, cirurgiões-dentistas, técnicos de saúde bucal, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e psicólogos.

Entre as pautas discutidas, estão a garantia do adicional de insalubridade ou periculosidade, estudo sobre novos valores para plantões, correção dos percentuais de progressão salarial e a adequação da jornada de trabalho.

Rodrigo Coimbra, do Sindicato dos Fonoaudiólogos do Amapá (Sindfono-AP), ressaltou que a valorização dos profissionais impacta diretamente na qualidade do atendimento à população. “Quando os funcionários estão satisfeitos, o atendimento é prestado de uma forma melhor. Desejamos que esse diálogo continue”, afirmou.

A reunião também teve participação da secretária de Estado da Saúde, Nair Mota, e dos secretários adjuntos Paulo Dias e Rinaldo Martins.

Para o fisioterapeuta e sindicalista Jim Davis, a atual gestão tem atuado para corrigir distorções históricas.

“O Governo está devolvendo o que estava se perdendo. Nós todos somos o Estado. O déficit salarial da saúde é uma herança de outros governos, e esta gestão não pode deixar de combater esse desequilíbrio salarial”, concluiu.