Santana é goleado pelo Cristal e é 1º rebaixado do Amapazão

Partida válida pela 6º rodada do Campeonato de Futebol Profissional, ocorreu nesta segunda-feira (14), no Estádio Zerão e decretou a queda do Canário

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Em um jogo marcado pela ampla superioridade do Cristal, o Santana Esporte Clube foi goleado e se tornou a primeira equipe a ser rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Amapaense de Futebol. A partida, válida pela 6ª rodada, ocorreu na noite desta segunda-feira (14), no Estádio Olímpico Milton de Souza Corrêa, o “Zerão”.

As duas equipes entraram em campo precisando da vitória para sair da zona de degola. O Santana, que já ocupava a lanterna, tentava se organizar em campo, mas sem padrão de jogo, cometia muitos erros no meio-campo. O Cristal buscava trabalhar a bola de um lado para o outro, mas também encontrava dificuldades para finalizar com eficiência. O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0.

Na volta do intervalo, o Dragão do Bairro Santa Rita fez modificações que surtiram efeito logo aos 6 minutos. Após cruzamento pela direita, Tony Love dominou e bateu de esquerda para abrir o placar. Aos 13 minutos, novamente ele: Tony Love arrancou da intermediária e marcou o segundo do Cristal. Melhor na partida, o Dragão ampliou com Felipe Vigia, em jogada individual.

Aos 24 minutos, após cobrança de escanteio, Tony Love marcou o quarto gol de cabeça. Aos 36, Felipe Vigia anotou o quinto. Sem esboçar reação, o Santana ainda sofreu o sexto gol aos 43 minutos, com Ruan Pitbull, que deu números finais à partida e decretou o rebaixamento do Canário.

“Infelizmente, o projeto do Santana desse ano não foi como a gente imaginou. Agradecer a Deus por estar com saúde. Espero que o ano que vem o

Santana volte mais organizado para tentar voltar para a primeira divisão”, lamentou o lateral Breno, do Santana.