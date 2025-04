Seis cidades terão desligamentos programados de energia; veja lista e datas

Desligamentos iniciam na próxima terça-feira e terminam durante o feriadão

​Da REDAÇÃO

A CEA Equatorial realizará desligamentos programados de energia elétrica em seis municípios do Amapá entre os dias 15 e 19 de abril de 2025. As ações visam a manutenção e melhoria da rede elétrica para garantir maior estabilidade no fornecimento de energia. As cidades afetadas incluem Macapá, Santana, Serra do Navio, Calçoene, Amapá e Oiapoque .​

Os serviços envolvem atividades como podas de árvores, substituição de equipamentos e estruturas, entre outras manutenções preventivas e corretivas. Para a realização segura dessas atividades, serão necessários desligamentos programados da rede elétrica. A CEA Equatorial orienta que, por segurança, ninguém deve manusear a rede elétrica durante os períodos de desligamento, pois a energia pode ser restabelecida antes do horário previsto. Em casos de demandas emergenciais, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.​

Para consultar os desligamentos programados e obter informações atualizadas, os consumidores podem acessar o site oficial da CEA Equatorial na seção “Desligamento Programado” .​ap.equatorialenergia.com.br

Abaixo, segue a programação dos desligamentos para o período de 15 a 19 de abril:​

15 de abril (terça-feira)

Santana – Bairro Paraíso Local: Avenida Presidente Castelo Branco, entre Rua Everaldo Vasconcelos e Rua Presidente Vargas; Rua Abílio Rodrigues, entre Avenida Santana e Avenida 7 de Setembro.​ Horário: 08h30 às 15h.​

Santana – Bairro Paraíso Local: Rua Presidente Emílio Garrastazu Médici, entre Avenida Princesa Isabel e Avenida Rio Branco; Avenida Dom Pedro I, entre Canal do Paraíso e Rua Presidente Juscelino Kubitschek.​ Horário: 08h40 às 15h10.​

Santana – Bairro Nova Brasília Local: Avenida 21 de Abril, entre Travessa Primeiro de Maio e Rua Euclides Rodrigues; Rua Euclides Rodrigues, entre Avenida Antônio Nunes e Travessa Manoel Pastana.​ Horário: 10h às 17h45.​

Serra do Navio Local: Ramal da Raquel e Ramal do Cachaço.​ Horário: 14h às 18h.​



16 de abril (quarta-feira)

Macapá – Bairro Porto do Céu Local: Avenida Ângelo de Moraes; Avenida Armando Limeira Pontes; Avenida Gomes Freira de Andrade; Avenida São João Apóstolo; Comunidade São Tomé Alto Pirativa; Passarela Bom Viver; Passarela Santa Fé; Ramal 19 de Maio; Ramal do Batista; Ramal Vila Porto do Céu; Travessa 14 e 15 Provedor II; Vila São João do Pirativa; Vila São Raimundo do Pirativa; Vila do Valdemar.​ Horário: 10h às 18h.​

Macapá – Bairro Santa Rita Local: Avenida Presidente Getúlio Vargas, entre Rua Professor Tostes e Rua Hamilton Silva; Avenida Mendonça Furtado, entre Rua Professor Tostes e Rua Manoel Eudóxio Pereira; Rua Professor Tostes e Rua Manoel Eudóxio Pereira, entre Avenida Duque de Caxias e Avenida Almirante Barroso.​ Horário: 9h às 12h.​

Macapá – Bairro Santa Rita Local: Avenida Professora Cora de Carvalho, entre Rua Marcelo Cândia e Rua Professor Tostes.​ Horário: 13h às 16h.​

Calçoene Local: Município de Calçoene e comunidades adjacentes.​ Horário: 07h às 11h.​

Amapá Local: Município de Amapá e comunidades adjacentes.​ Horário: 07h às 11h.​



17 de abril (quinta-feira)

Macapá – Centro Local: Avenida Padre Júlio Maria Lombard, entre Rua General Rondon e Rua São José; Avenida Mendonça Júnior, entre Rua General Rondon e Rua Cândido Mendes; Rua Tiradentes, entre Avenida Padre Júlio Maria Lombard e Avenida Mendonça Júnior; Rua São José, entre Avenida Mendonça Júnior e Avenida Coaracy Nunes.​ Horário: 10h às 18h.​



19 de abril (sábado)

Oiapoque – Bairro Central Local: Avenida Nair Guarani, entre Rua Presidente Getúlio Vargas e Rua Lélio Silva; Rua Presidente Kennedy e Rua Presidente Getúlio Vargas, entre Avenida Nair Guarani e Avenida Karupunas.​ Horário: 09h às 17h.