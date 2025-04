Semáforo desaba em cima de mulher que pilotava moto no Centro de Macapá

Sinistro ocorreu no cruzamento da Rua Jovino Dinoá com a Avenida Antônio Coelho de Carvalho.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Um acidente inusitado ocorreu na manhã desta sexta-feira (4), no cruzamento da Rua Jovino Dinoá com a Avenida Antônio Coelho de Carvalho, no Centro de Macapá. Um semáforo desabou sobre uma motociclista que transitava pela Rua Jovino Dinoá, no sentido, com o sinal verde para a condutora.

A vítima foi identificada como Caroline Ferreira Alves. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBMAP), que realizou o socorro, ela foi encontrada de bruços, consciente, porém confusa. A mulher relatava fortes dores no membro superior esquerdo e no abdômen, além de apresentar inchaço nos olhos, hematomas no tórax, pescoço e queixo, e diversas escoriações pelo corpo.

Imediatamente, a equipe de resgate prestou os primeiros socorros no local e encaminhou Caroline ao Hospital de Emergências da capital.

A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) emitiu uma nota informando sobre o ocorrido. De acordo com o órgão, a queda de uma das colunas de sustentação do semáforo foi ocasionada pelas fortes chuvas que atingiram a cidade. Em decorrência do ocorrido, o semáforo no cruzamento permanecerá temporariamente desligado.

A Companhia também comunicou que suas equipes já estão mobilizadas para realizar os reparos necessários para restabelecer o funcionamento o mais breve possível.