Servidora pública que vendia falsas vagas de emprego no governo vai para o Iapen

Ana Paula da Silva Braga, de 38 anos, foi transferida nesta terça-feira (1º) para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá.

Da REDAÇÃO

Acusada de aplicar o golpe das falsas vagas de emprego nos quadros do Governo do Amapá, a servidora pública efetiva do estado, Ana Paula da Silva Braga, de 38 anos, foi transferida nesta terça-feira (1º) para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Ela havia sido prela ontem (31), pela equipe da 8ª DP de Macapá, após ter sido condenada por estelionato e ser considerada foragida. A acusada, que possui 11 processos em andamento por crimes semelhantes, prometia, segundo as investigações, contratos administrativos e cargos no estado em troca de valores entre R$ 1 mil e R$ 3,5 mil.

Na decisão de enviá-la ao presidio para o início do cumprimento de uma pena de 5 anos e 9 meses em regime semiaberto foi proferida em audiência de custódia.

De acordo com a polícia, o fato dela ser servidora efetiva dava mais ‘credibilidade’ ao golpe. Assim, as vítimas acreditavam que ela tinha influência para garantir contratações.

Além dos golpes relacionados a empregos, a acusada também está envolvida em outros crimes, como a venda de um imóvel herdado por R$ 135 mil – enquanto a própria mãe ainda morava no local –, empréstimos fraudulentos no nome da sogra e falsificação de assinatura de uma amiga para obter crédito.

Segundo a polícia, a mulher estava foragida e ciente do mandado de prisão em aberto. Por isso, mesmo tendo residência própria em Macapá, ela se escondeu em um hotel no centro da cidade, onde foi surpreendida e presa.