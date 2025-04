Sob pressão, consórcio do aeroporto de Macapá anuncia pacote de investimentos

Após queda de parte do forro, terminal passará por reformas estruturais e ampliação de serviços comerciais. Expectativa é receber 5,8 mil passageiros no feriado do Dia do Trabalhador

Por SELES NAFES

Após uma série de incidentes que expôs fragilidades na manutenção do terminal, o consórcio NOA, responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre, anunciou um pacote de investimentos voltado à melhoria da infraestrutura para usuários e ao fortalecimento do setor comercial que atua no local.

No início de abril, dois episódios envolvendo o desabamento de parte do forro do aeroporto chamaram a atenção para a situação da estrutura do terminal, gerando preocupação entre passageiros e autoridades. O caso ganhou repercussão nacional depois que o senador Randolfe Rodrigues formalizou uma denúncia junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), cobrando providências. Em outubro do ano passado, uma ventania já tinha danificiado parte do telhado que levou semanas para receber reparos.

Diante do desgaste, a concessionária decidiu melhorar a comunicação e anunciou um plano de modernização do espaço, em meio a uma expectativa de aumento expressivo no fluxo de passageiros durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Entre os dias 1º e 4 de maio, são esperados cerca de 5,8 mil viajantes, um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 5 mil pessoas passaram pelo terminal.

Durante o feriado, o aeroporto deve registrar 36 operações aéreas, 20% a mais do que em 2024, quando houve 30 voos regulares. Atualmente, o terminal opera conexões para Belém (PA), Brasília (DF) e Guarulhos (SP), através das principais companhias aéreas do país.

“A expectativa de movimentação demonstra o papel estratégico do Aeroporto Internacional de Macapá para a integração do Amapá com o restante do país. Estamos priorizando investimentos que garantam uma experiência de viagem mais segura, confortável e eficiente para todos os usuários”, afirmou o diretor-presidente da NOA, Marco Antônio Migliorini.

Melhorias

Entre as melhorias anunciadas, estão a readequação da infraestrutura do terminal, nova ambientação, ampliação do mix comercial, modernização dos sistemas de climatização e renovação completa do mobiliário, incluindo a instalação de novas longarinas e equipamentos na praça de alimentação.

No setor operacional, a concessionária também prevê a homologação do sistema PAPI (Precision Approach Path Indicator) na cabeceira 26, recurso que aprimora a orientação visual dos pilotos durante o pouso, especialmente em condições de baixa visibilidade, além de outras intervenções voltadas à segurança operacional.