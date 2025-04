Somente Ele

Gênesis 11

Milionários ao redor do globo investem fortunas para se salvar do “fim do mundo”. No entanto, essas estratégias humanas são um enorme engano e representam o poder da arrogância. Veja o que ocorreu na rebelião que resultou na famosa Torre de Babel, uma construção humana que tinha a função de proteger as pessoas contra um suposto novo dilúvio. A ideia também era chegar ao céu pela engenhosidade. Somente Deus pode nos resgatar dos eventos que ocorrerão no fim do planeta. Tenha um ótimo domingo (27) com nosso Senhor Jesus!