Suplente é convocado para assumir mandato de Claudiomar Rosa

CMM aprovou licença médica de 120 dias para o vereador após AVC; mandato será ocupado por Zé Luiz (foto)

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Câmara Municipal de Macapá dará posse, na próxima segunda-feira (5), ao primeiro suplente Zé Luiz (PT), no lugar do vereador Claudiomar Rosa (PT), de 55 anos, que se recupera de um AVC hemorrágico. O Partido dos Trabalhadores foi notificado pela Câmara na tarde desta quinta-feira (30).

A convocação do suplente segue a Lei Orgânica e o Regimento Interno da CMM, como consequência da aprovação, ontem (29), da licença médica pelo prazo de quatro meses.

Claudiomar Rosa sofreu o AVC no dia 7 de março, quando cumpria agenda política em Vitória (ES). Atualmente, está internado em um hospital de Macapá, onde passa por tratamento e fisioterapia.

Zé Luiz em 48 anos, é administrador, e obteve 2.593 votos nas eleições de 2024, ficando com a primeira suplência. O Portal SelesNafes.Com apurou que ele terá direito ao salário de vereador e à verba indenizatória, recurso utilizado para cobrir despesas do mandato, como combustível e aluguéis. No entanto, ele não terá direito à verba de gabinete, que continuará sendo recebida por Claudiomar Rosa como titular do mandato. Esse fundo é destinado à contratação de assessores.

“Mas com certeza o vereador Zé Luiz terá direito a chefe de gabinete e outros funcionários. Isso ainda será debatido entre ele e o presidente Pedro Dalua (União)”, explicou o procurador-geral da CMM, Paulo Melém.

O salário de Claudiomar Rosa deverá ser custeado pelo Instituto de Previdência de Macapá (Macapaprev), após solicitação feita por um curador do vereador.

A posse de Zé Luiz, que é irmão do ex-prefeito de Santana Antônio Nogueira (PT), foi marcada para segumda, 10h.