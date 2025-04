Suspeito de furto de transformadores morre durante perseguição policial

Ao ser emparelhado na altura do km-17, o carro em que o suspeito estava fugindo foi jogado contra a viatura.

Por OLHO DE BOTO

Um dos ocupantes de um carro em fuga morreu baleado nesta quarta-feira (9) durante uma operação da Polícia Civil do Amapá, em Macapá.

Ação da 7ª Delegacia do Bairro Novo Horizonte ocorreu em um trecho da BR-210, na zona norte da capital, durante perseguição policial a um investigado por furtos de transformadores.

As autoridades ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a operação, mas o Portal SN apurou que, ao ser emparelhado na altura do km-17, o carro em que o suspeito estava fugindo foi jogado contra a viatura, colocando em risco a vida dos policiais. Para conter o ataque, os agentes reagiram com uso de arma de fogo.

O disparo atingiu o suspeito que estava no banco de passageiro e ele acabou morrendo antes da chegada do socorro médico.

A polícia informou que mais detalhes da ocorrência – bem como sobre o motorista do veículo jogado contra a viatura – serão repassados à imprensa na manhã de quinta-feira (10).