Tartarugalzinho garante 12 toneladas de peixe barato na Semana Santa

Feira da Piscicultura Familiar movimenta economia local e leva alimento de qualidade a centenas de famílias no período mais simbólico do ano

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A cidade de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, deu início hoje à Feira da Piscicultura Familiar – Edição Semana Santa, iniciativa já tradicional que une incentivo à economia local e compromisso com a segurança alimentar. Neste ano, a feira bateu um recorde histórico: estão sendo ofertadas 12 toneladas de peixe a preço acessível, garantindo alimento na mesa da população durante um dos períodos mais importantes para os cristãos.

O evento contou com a presença do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que realizou pessoalmente uma das maiores entregas já feitas ao setor produtivo do município. As ações também contaram com o apoio do senador Randolfe Rodrigues e da Codevasf, além da atuação contínua do senador Davi Alcolumbre (União) no fortalecimento da agricultura e piscicultura no estado.

A feira reúne o trabalho de produtores da piscicultura familiar e da pesca artesanal, oferecendo pescado de qualidade, com preços populares, diretamente à comunidade.

“Ver Tartarugalzinho receber esse volume de investimentos e apoio direto do Governo Federal é motivo de grande orgulho. Hoje fizemos história, não só pelo reforço na estrutura do setor produtivo, mas também pelo cuidado com nossa gente, garantindo alimento de qualidade na mesa das famílias durante a Semana Santa”, comentou o prefeito Bruno Mineiro.

“Nosso objetivo é promover dignidade, emprego e renda, especialmente nos municípios do interior da Amazônia. Hoje, com a presença da CODEVASF e o apoio dos nossos parlamentares, entregamos equipamentos e ações que vão transformar a realidade produtiva de Tartarugalzinho e dar autonomia aos produtores familiares,”, reforçou o ministro Waldez Góes.

“É assim que se constrói um novo Amapá: com união, trabalho coletivo e presença do poder público nos territórios que mais precisam. Essa feira é símbolo da força do povo trabalhador de Tartarugalzinho, e hoje ela se torna ainda mais especial com esse pacote histórico de entregas”, destacou o senador Randolfe Rodrigues.

A programação segue até amanhã, com exposição e degustação de peixes, movimentando a economia do município e garantindo acesso a alimento de qualidade com preço justo para quem mais precisa.