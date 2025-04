Tartarugalzinho reforça compromisso com a inclusão no Dia Mundial do Autismo

Município promove caminhada de conscientização e adota medidas para garantir acessibilidade

O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, é uma data de grande importância para ampliar o conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e reforçar a necessidade de inclusão. Em Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, a ocasião será marcada por uma caminhada de conscientização hoje, às 17h, reafirmando o compromisso do município com políticas públicas voltadas para pessoas autistas e suas famílias.

O evento contou com o apoio da deputada estadual Liliane Abreu, que tem atuado ativamente pela causa. A parlamentar destinou emenda para a aquisição de abafadores sonoros, um recurso essencial para garantir mais conforto a autistas com hipersensibilidade auditiva durante eventos municipais. Com essa iniciativa, mais pessoas poderão participar das atividades sem o desconforto provocado por ruídos excessivos.

Sob a administração do prefeito Bruno Mineiro (UB), a cidade vem implementando ações para fortalecer o acolhimento às pessoas autistas, garantindo melhor acesso à saúde, educação e lazer adaptado.

“Hoje, Tartarugalzinho prova que inclusão vai além das palavras, é um compromisso real! Nosso trabalho é garantir que todas as pessoas sejam respeitadas e acolhidas. Seguiremos investindo em políticas públicas que fazem a diferença na vida das famílias autistas, construindo um município mais humano e inclusivo”, destacou o prefeito Bruno Mineiro.

Ações concretas para transformar o respeito em realidade

A deputada Liliane Abreu ressaltou que Tartarugalzinho tem dado passos significativos na acessibilidade e inclusão, priorizando ações efetivas para transformar a realidade das pessoas autistas.

“A luta pela inclusão exige atitudes concretas. Por isso, destinamos recursos para a compra de abafadores sonoros, garantindo mais acessibilidade em eventos municipais. Pequenos gestos fazem grande diferença! Meu mandato segue comprometido em ampliar políticas públicas que respeitem e valorizem as pessoas autistas e suas famílias. Tartarugalzinho está na vanguarda da inclusão, e vamos continuar trabalhando para fortalecer esse compromisso”, afirmou a parlamentar.