Tempo integral: matrículas no Amapá saltam de 6,4% em 2022 para 10,7% em 2024

Dados são do Censo Escolar 2024, divulgados pelo MEC

Da REDAÇÃO

Dados do Censo Escolar 2024, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Inep, mostram que o Amapá registrou avanços no acesso à educação em tempo integral em todas as etapas da rede pública de ensino.

Fruto de iniciativas como o programa Escola em Tempo Integral e da atuação conjunta entre Governo Federal, estados e municípios, o percentual de matrículas em jornada ampliada nas creches do estado subiu de 4,9% em 2022 para 6,3% em 2024. Na pré-escola, o índice passou de 3,3% para 4,3% no mesmo intervalo.

Nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), o crescimento foi de 2,6% para 7,9%. Já nos anos finais (6º ao 9º ano), o avanço foi de 1,4% para 8%. No ensino médio, o índice subiu de 25,8% para 26,9%. Considerando todas as etapas da educação básica, o Amapá registrou aumento no percentual de estudantes em jornada integral, de 6,4% em 2022 para 10,7% em 2024.

Avanços nacionais

Em todo o Brasil, o programa Escola em Tempo Integral teve 965 mil matrículas de tempo integral declaradas no ciclo 2023-2024 para a educação básica. No segundo ciclo (2024-2025), as redes pactuaram 943 mil matrículas, que ainda estão em fase de declaração até 9 de maio. A política impulsionou o crescimento da adesão à educação integral, elevando de 17% para 64% o número de entes federativos que implementaram políticas de tempo integral entre 2022 e 2024 — um salto de 47 pontos percentuais.