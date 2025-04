Trancada, ferida e sem comida, cadela estava à beira da morte

O caso ocorreu no Bairro Santa Rita, região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Ferida e quase morrendo. Foi assim que uma buldogue-inglesa adulta foi encontrada abandonada no pátio de uma casa, em meio à fedentina, nesta terça-feira (22), pela Polícia Civil do Amapá. O caso ocorreu no Bairro Santa Rita, região central de Macapá.

Já sem forças devido à falta de alimentação, a cadela foi resgatada em uma ambulância e levada para o hospital veterinário do município por uma equipe da Coordenação Municipal de Saúde Proteção e Defesa Animal.

O delegado Alan Moutinho, da 8ª DP, acompanhou a ação e, agora, busca identificar o proprietário do imóvel e o tutor, que podem responder por maus-tratos.

“Providenciamos o Samu pra cachorra, ela tava muito debilitada, com bicheira, mau-cheiro, em uma situação lastimável”, lamentou o delegado.

Segundo Moutinho, os responsáveis alegaram que o animal pertencia à família e foi deixado trancado na casa por falta de alguém que pudesse cuidar. O delegado alertou que a situação pode se agravar juridicamente caso a cadela não resista ao abandono e aos ferimentos.

O animal segue sendo tratado e acompanhado pelos profissionais do município.

“Ela receberá todos os cuidados, passará por avaliações pra saber se há outras patologias e receberá toda a assistência. E depois de castrada e vacinada, vamos iniciar uma campanha de adoção responsável”, afirmou Maiara, da Coordenação da Saúde Proteção e Defesa Animal.