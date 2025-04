Tranquilamente, ladrão furta máquina de bater ‘açaí’

Crime ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Uma amassadeira localizada na Rua Cláudio Lúcio Monteiro com a Avenida Francisco de Melo Parente, no bairro Remédios 2, em Santana, foi alvo de um furto na madrugada desta quinta-feira (11). Um ladrão invadiu o estabelecimento e levou uma batedeira de açaí, utilizada para o preparo da iguaria amazônica.

Imagens de câmeras de segurança de comércios vizinhos registraram a fuga do criminoso por volta das 4h37 da manhã. Nos vídeos, é possível ver o homem saindo tranquilamente da amassadeira carregando o equipamento.

Segundo o proprietário do local, que preferiu não se identificar, o ladrão acessou o interior da amassadeira após danificar o telhado e o forro. Em seguida, conseguiu abrir o portão principal e subtrair a batedeira.

“Foi um prejuízo grande para a gente. Essa batedeira é essencial para o nosso trabalho diário”, lamentou o proprietário.

Ele pede a colaboração da população para tentar localizar o ladrão e recuperar o equipamento furtado.

A vítima solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro do criminoso ou da batedeira de açaí entre em contato com a polícia, através dos números 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

A Polícia Civil de Santana deve investigar o caso com base nas imagens de segurança e nas informações fornecidas pela vítima. A expectativa é de que o ladrão seja identificado e preso nos próximos dias.