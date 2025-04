Trem sai na frente, mas cede a virada para Tuna

Em partida válida pela segunda rodada do grupo D do Campeonato Brasileiro, o representante amapaense deixou escapar a vitória fora de casa.

Por JONHWENE SILVA

Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, o Trem Desportivo Clube, representante amapaense, deixou escapar a vitória diante da Tuna Luso em Belém do Pará, neste domingo (27). A Locomotiva saiu na frente no placar, mas Águia do Souza conseguiu desequilibrar o jogo e garantiu mais três pontos na disputa.

O time amapaense começou melhor e, aos 6 minutos, Jonas abriu o placar. A Tuna pressionou aos 26 minutos, igualou o marcador com Jayme. A resposta da Locomotiva veio dois minutos depois, quando Aleilson chutou cruzado e colocou novamente o Trem a frente. A partida ficou no 2 a 1 na primeira etapa.

No segundo tempo, a Tuna iniciou pressionando no campo de ataque. A pressão deu certo somente aos 35 minutos, quando Jayme aproveitou a sobra e empatou para os donos da casa.

Em seguida Alex Silva e Lucas Paranhos garantiram a virada para os paraenses: 4×2. Com o resultado, a Tuna assumiu a liderança da competição com seis pontos e 100% de aproveitamento.

Com a derrota, Trem ocupa a sexta posição com apenas um ponto e volta às atenções para o segundo jogo das semifinais do Amapazão, quando enfrenta o Santos, na próxima quarta-feira (30), no Estádio Olímpico Milton de Souza Corrêa, o Zerão.