‘Uma flor no meio dos escombros’, diz vítima de incêndio ao receber casa nova

Eliete, de 31 anos, teve a casa destruída completamente por um incêndio em 2023

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Eliete, de 31 anos, é mãe de Dávila, uma menina especial que precisa de cuidados permanentes em função da paralisia cerebral.

Na noite de 30 de agosto de 2023, em Vitória do Jari, no sul do Amapá, a jovem mãe entrou em desespero ao ver que um incêndio de grandes proporções se alastrava por várias casas, e a dela estava no caminho das chamas.

“O incêndio começou e foi devastando uma por uma. A minha foi a última”, recordou ela neste domingo (7), ao receber as chaves da residência nova.

“Eu achava que tudo tinha acabado, mas veio uma flor no meio de todos aqueles escombros”, acrescentou.

O imóvel de Eliete e de mais cinco famílias foram construídos com emenda de R$ 1 milhão indicada pelo senador Randolfe Rodrigues (PT). As obras foram realizadas pela prefeitura de Vitória do Jari.

As casas foram construídas com madeira de lei, com piso em concreto.

“É incrível por trazer não só um teto e qualidade de vidas paras essas famílias, mas também esperança”, comentou o senador Randolfe.