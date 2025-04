URGENTE: Funcionário tenta fugir, mas é preso após estuprar colega de trabalho em loja do Centro de Macapá

Ricardo saiu correndo de dentro da loja e tentou fugir pelas ruas, mas foi perseguido e alcançado pelos investigadores da Delegacia de Assistência à Mulher.

Por OLHO DE BOTO

Um funcionário do departamento de marketing de uma loja de confecções foi preso em flagrante por estupro, após atacar e abusar de uma colega de trabalho durante o expediente. O caso aconteceu na segunda-feira (28), no Centro Comercial de Macapá.

Por enquanto, o Portal SelesNafes.Com conseguiu apurar apenas o primeiro nome do acusado, Ricardo. Na chegada da Polícia Civil ao local, o funcionário saiu correndo de dentro da loja e tentou fugir pelas ruas, mas foi perseguido e alcançado pelos investigadores da Delegacia Especializada de Assistência à Mulher (DEAM).

De acordo com a polícia, a vítima, de 23 anos de idade, estava visivelmente abalada quando procurou a delegacia logo após o crime. Ela relatou que, enquanto se dirigia ao banheiro da loja, localizado ao lado da sala do acusado, foi surpreendida por Ricardo, de 28 anos, que a puxou para dentro da sala e apagou as luzes.

Trancada, a funcionária disse que começou a pedir por socorro, mas devido ao som ambiente e ao fato de ser horário de almoço, o local encontrava-se vazio e ninguém ouviu seus gritos desesperados.

Ela também contou na delegacia que Ricardo a segurou com apenas uma das mãos e começou a beijá-la à força, além de apalpar seus seios e levantar sua blusa, e que depois ele a jogou sobre um balcão branco, retirando sua blusa e tentando arrancar sua calça legging.

Em seguida, contou a vítima, o agressor teria introduzido o dedo em seu órgão genital à força, enquanto pedia para manter relações sexuais e ainda alegava que usaria preservativo.

Apesar de constantes pedidos para que o ataque fosse cessado, as agressões prosseguiram. Ainda segundo a vítima, Ricardo colocou pênis para fora e tentou forçá-la a fazer sexo oral, empurrando sua cabeça para baixo.

Depois de mais alguns minutos de terror, chorando e lutando pra se livrar do agressor, a vítima foi liberada, vestiu suas roupas e foi até uma área próxima ao provador, depois desabafou com uma amiga e procurou a delegacia.

A vítima também contou que já tinha sido assediada há alguns meses por Ricardo, mas teve medo de perder o emprego, confidenciando o caso apenas para uma amiga de trabalho.

O acusado foi autuado por estupro e segue aguardando audiência de custódia para saber se vai responder pelo crime preso ou em liberdade.