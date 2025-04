Usuário de drogas morto a facadas recebeu ameaças, diz polícia

Mateus Coelho Tavares tinha 36 anos e era acusado de furtos por traficantes

Por OLHO DE BOTO

O corpo de um homem foi encontrado com perfurações de faca no pescoço neste sábado (12), em uma área de invasão próxima ao habitacional Miracema, na zona norte de Macapá.

A vítima foi identificada como Mateus Coelho Tavares, de 36 anos. Moradores acionaram a polícia após encontrarem o corpo em meio ao matagal, com o rosto ensanguentado. A perícia estima que a morte tenha ocorrido durante a madrugada.​

Investigadores da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) conversaram com familiares de Mateus, que confirmaram sua dependência química e envolvimento em pequenos furtos na região.

As investigações iniciais apontam que ele vinha sendo ameaçado por traficantes locais, levantando a suspeita de que o crime tenha sido cometido por um “tribunal do crime”.

​Até o momento, ninguém foi preso ou identificado. As diligências continuam, e informações que possam ajudar na elucidação do crime podem ser repassadas, com garantia de sigilo, pelo telefone da DHPP: (96) 99170-4302.