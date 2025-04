Vassoura de bruxa: AP usa agentes indígenas para conter tráfego de mudas contaminadas

A ideia é que os agentes de várias etnias ajudem no diálogo com comunidades tradicionais que têm o costuma de trocar manivas

Da REDAÇÃO

O governo do Amapá decidiu contratar agentes indígenas para ajudar no diálogo com comunidades tradicionais no sentido de reduzir o tráfego de folhas e raízes de mandioca contaminada pela “vassoura de bruxa”. A praga surgiu em Oiapoque, a 590 km de Macapá, no começo de 2024, e já dizimou plantações em mais seis municípios. A produção de farinha, um dos principais alimentos do amapaense, foi suspensa. Barreiras sanitárias tentam conter o tráfego de mudas de maniva, uma tradição entre indígenas. Os agentes irão ajudar a convencer as comunidades indígenas a parar com o transporte de manivas. O diretor do Rurap, Jorge Rafael Almeida explicou a estratégia no SNTV.