Vazamento de combustível pode ter causado incêndio em voadeira

Acidente ocorreu no Rio Matapi, no município de Santana, que fica a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um incêndio foi registrado às margens do rio Matapi, no município de Santana, a 17 km de Macapá. Uma embarcação, modelo voadeira, foi tomada pelo fogo, no fim da manhã deste domingo (27), quando o proprietário deu a ignição no motor. A suspeita é que um vazamento de combustível possa ter sido a causa do sinistro.

Segundo informações da 5ª Companhia do Corpo de Bombeiros (CBM-AP), o dono da voadeira havia acabado de descê-la ao rio quando tudo aconteceu. Uma centelha, aliada a um possível vazamento de combustível, provocou o início do fogo. O proprietário e populares iniciaram o combate às chamas, mas não tiveram sucesso.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, as chamas já haviam consumido cerca de 50% da embarcação. O dono relatou aos militares que momentos antes de dar ignição, sentiu um forte cheiro de combustível

Duas pessoas que tentaram debelar as chamas tiveram queimaduras leves e foram atendidas no local, sem a necessidade de encaminhamento ao hospital.

O capitão Bentes, que atendeu a ocorrência, relatou que o incêndio poderia ter proporções e prejuízos ainda maiores, caso a voadeira não tivesse sido amarrada na estrutura da rampa de acesso ao rio.

“Os populares conseguiram amarrar a voadeira, ali na borda da rampa e assim evitando que ela ficasse à deriva. Isso poderia causar um sinistro ainda maior, tendo em vista que ali, bem perto, tem uma embarcação de grande porte que poderia ter sido atingida”, finalizou.