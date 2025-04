Veículo do Rio de Janeiro clonado no Pará é apreendido pela PRF no Amapá

Flagrante ocorreu durante fiscalização no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Uma ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite deste domingo (6) resultou na apreensão de um veículo clonado que transitava pelas ruas de Macapá. O automóvel, originalmente roubado no Pará, circulava com documentação falsa do Rio de Janeiro quando foi interceptado no bairro Brasil Novo, zona norte da capital amapaense.

Durante abordagem de rotina, os policiais identificaram irregularidades no veículo e, após consulta aos sistemas oficiais, confirmaram tratar-se de um caso de clonagem. O carro constava como roubado no estado do Pará, mas apresentava placas e documentos do Rio de Janeiro.

O condutor, surpreendido pela abordagem, foi detido no local. Em depoimento, afirmou ter adquirido o automóvel por R$ 12 mil em uma plataforma de negociações online, mas não soube fornecer detalhes sobre o vendedor ou a procedência irregular do bem.

“Trata-se de um caso típico de clonagem veicular, onde criminosos utilizam documentação falsa para dar aparência de legalidade a veículos roubados. O carro verdadeiro está no Rio de Janeiro. Foi feito um clone dele em Ananindeua (PA)”, explicou o supervisor da operação.

O valor pago pelo motorista está bem abaixo do mercado para um veículo daquele modelo e ano.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil como receptação e uso de documento falso. A PRF alerta que compradores de veículos com documentação irregular podem ser responsabilizados criminalmente, mesmo que aleguem desconhecimento da situação.