Apocalipse22

Em Apocalipse 22, encontramos uma espécie de convite, que nas palavras de hoje seria mais ou menos: “Você será feliz se Me ouvir”. A Felicidade está em olhar para o futuro tendo como base o que as profecias revelam. Seu coração descansará em paz, sem medo do amanhã. Tenha uma ótima quarta-feira (16) com nosso Deus e Salvador Jesus!