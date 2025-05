2 são presos por execução em Cutias a mando de chefes de facção, diz Polícia Civil

Uma pistola calibre 9mm de uso restrito, que pode ter sido usada na execução, foi apreendida pela polícia.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Dois homens foram presos em flagrante nesta segunda-feira (26) pela Polícia Civil do Amapá, acusados de envolvimento na execução de Macknac Tavares Marinho, de 21 anos, no município de Cutias do Araguari, a 1030 km de Macapá. Segundo as investigações, a vítima foi morta a tiros por ordem de chefes de uma organização criminosa.

O crime ocorreu por volta de 22h45 nas proximidades do campo de futebol Luzinar. Moradores da região relataram à polícia terem ouvido uma sequência de disparos de arma de fogo. Macknac foi atacado em via pública, tentou fugir, mas acabou sendo perseguido e morto em uma área de ressaca.

A namorada da vítima estava no local do crime e forneceu os primeiros relatos à equipe do Batalhão de Policiamento Rural (BPRU), mas não soube informar com precisão o destino da fuga do companheiro no momento em que ele foi alvejado. O corpo foi localizado após buscas realizadas pelas polícias Civil e Militar.

De acordo com o delegado Aluisio Aragão Jr., titular da Delegacia de Polícia de Cutias, os suspeitos presos têm 21 e 22 anos e pertencem à mesma facção criminosa. Ainda conforme o delegado, a dupla recebeu ordens para executar a vítima, que seria integrante de um grupo rival.

Um dos investigados foi identificado como o autor dos disparos, enquanto o outro ficou responsável por esconder a arma do crime, uma pistola calibre 9mm de uso restrito.

Ambos foram autuados por homicídio qualificado, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e participação em organização criminosa. Eles serão apresentados em audiência de custódia.

A investigação agora se concentra na identificação do mandante da execução e na análise balística da arma apreendida, que poderá indicar ligação com outros crimes registrados na região.