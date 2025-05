7 mortes: secretário responde sobre vítimas e o crime, ‘armas plantadas’ e advogada presa

Delegado José Neto, concedeu entrevista coletiva sobre o trabalho de apuração que está sendo realizado sobre a ação policial.

Por RODRIGO DIAS

Na manhã desta segunda-feira (5), o secretário de Justiça e Segurança Pública do Amapá, José Neto, concedeu entrevista coletiva sobre o trabalho de apuração que está sendo realizado sobre a ação policial que resultou na morte de sete pessoas na madrugada de domingo (4), na zona norte de Macapá.

Ao Portal SelesNafes.Com, o secretário respondeu questionamentos sobre: a especulação de que as armas apreendidas na ação seriam as mesmas de outras ocorrências, ou seja, armas plantadas para parecer troca de tiros; sobre a prisão da advogada de um dos envolvidos; falou quantos mortos teriam envolvimento com o crime; sobre o afastamento dos policiais da ocorrência; quem irá investigar o caso, e outras questões em torno desse caso de grande repercussão e comoção social. Assista a entrevista: