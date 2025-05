Gênesis 30

Compartilhamentos

O verdadeiro reconhecimento que precisamos é o de Deus, e Ele fez isso no sacrifício de Jesus Cristo. Hoje, vivemos nas redes sociais e no mercado de trabalho uma busca frenética pelo reconhecimento e notoriedade. Veja o que ocorreu com Sara, esposa de Jacó, em Gênesis 30. Tenha uma ótima sexta-feira (16). Lembre-se: Deus ainda faz milagres!