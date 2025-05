Gênesis 35

Um lar que cultua junto, permanece unido. Em Gênesis 35, continuamos acompanhando a saga de Jacó, que seguiu a orientação divina e conseguiu levar sua família a louvar a Deus junto com ele, todos os dias. O exemplo do líder da casa tem forte influência sobre os que estão sob sua responsabilidade. Tenha uma ótima quarta-feira (21) com nosso Senhor Jesus!