Gênesis 37

Compartilhar nossos sonhos com as pessoas erradas é muito perigoso. A história de José do Egito é uma das mais famosas da Bíblia. Filho caçula de Jacó, ele era privilegiado pelo pai, o que gerou sentimentos extremos dos irmãos, como a inveja, violência e mentiras. Ele caiu no erro de compartilhar sonhos. Veja a análise de Gênesis 37 e tenha uma ótima sexta (23) com nosso Deus e Salvador Jesus!