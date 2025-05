A luta de Merian: Família clama apoio após jovem perder 100% do couro cabeludo

Merian foi transferida para Macapá e encontra-se internada na UTI do Hospital de Emergências.

Por RODRIGO DIAS

A jovem Merian dos Santos Pinto, de apenas 20 anos, enfrenta um momento delicado de saúde após sofrer um grave acidente na comunidade de Maniva, no interior do Pará. Segundo relatos da sogra, o cabelo de Merian se enroscou no eixo do motor de uma catraia em que era passageira, resultando na perda total do couro cabeludo.

Devido à gravidade da lesão, Merian foi transferida para Macapá, onde reside parte de sua família, e encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Emergências da capital amapaense. O quadro clínico inspira cuidados e exige acompanhamento médico constante.

Diante da situação inesperada e das necessidades decorrentes da internação prolongada, a família de Merian, que é carente, iniciou uma campanha solidária para arrecadar fundos e suprimentos essenciais.

A jovem, que é casada e mãe de um menino de três anos, necessita de produtos de higiene pessoal, medicamentos e outros materiais que auxiliarão em sua recuperação e bem-estar durante este período desafiador.

A comoção e a vontade de ajudar já mobilizam amigos e familiares, mas a dimensão da necessidade exige um apoio mais amplo da comunidade. Qualquer contribuição, por menor que seja, fará a diferença na vida de Merian e de sua família neste momento de fragilidade.

Para aqueles que desejarem expressar sua solidariedade e auxiliar Merian em sua jornada de recuperação, a família disponibilizou uma chave Pix para doações: (96) 981342213.