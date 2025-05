A prefeitos de todo o Brasil, Alcolumbre defende emendas e mais autonomia a municípios

Durante encontro com gestores, presidente do Congresso falou em fortalecimento do elo entre a União e os municípios

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Durante a abertura da 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, nesta terça-feira (20), o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), reafirmou o compromisso do Legislativo com os interesses das prefeituras. Conhecido por sua postura municipalista, Alcolumbre defendeu o fortalecimento do elo entre a União e os municípios, destacando a importância de valorizar os prefeitos como protagonistas na construção de uma federação mais justa e eficiente.

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), Alcolumbre discursou no evento que ocorre em Brasília até quinta-feira (22). Ele enfatizou que Senado e Câmara têm atuado para garantir que as demandas das cidades sejam ouvidas e acolhidas, promovendo políticas que levem em consideração a realidade local.

Para o senador, descentralizar o poder e ampliar a autonomia municipal são estratégias indispensáveis para a eficácia das políticas públicas. Ele destacou que as administrações locais estão mais próximas das necessidades da população e, por isso, são mais capazes de oferecer respostas ágeis e eficazes.

Alcolumbre também chamou atenção para os obstáculos enfrentados diariamente pelas prefeituras, como a burocracia excessiva e a rigidez orçamentária, que dificultam a implementação de projetos e serviços essenciais. Para ele, superar esses entraves é fundamental para tornar o Estado mais eficiente e presente na vida dos cidadãos.

Por fim, o presidente do Senado defendeu a legitimidade das emendas parlamentares como instrumento essencial para o desenvolvimento local. Ele ressaltou que a autonomia dos deputados e senadores na destinação de recursos é crucial para atender as demandas emergenciais das cidades.

“O Poder Legislativo tem apoiado os governos locais por meio de emendas orçamentárias, instrumento legítimo que assegura recursos para atender a necessidades reais e urgentes. Defender a autonomia parlamentar quanto ao envio dessas emendas é garantir que os municípios continuem tendo meios para crescer, inovar e se desenvolver”, concluiu.