Gênesis 40

Compartilhamentos

Mesmo na prisão, José não se entregou à amargura ou à auto piedade. Pelo contrário, encontrou uma maneira de servir e adorar a Deus, agindo de forma correta. A prisão não era o fim, pois Deus usa as provações para nos moldar e nos dar a vitória no momento certo. Vamos analisar o capítulo 40 de Gênesis. Tenha uma ótima semana com nosso Senhor Jesus!