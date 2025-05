Ação da PM termina com 7 mortos em Macapá

Ocorrência foi no Bairro Pantanal, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Sete pessoas morreram em uma ação da Companhia Independente de Patrulhamento Tático Motorizado, da PM do Amapá, no Bairro Pantanal, zona norte de Macapá. A ação ocorreu na madrugada deste domingo (4), na Via Expressa Aníbal Barcellos, nas proximidades da ponte de concreto sobre o Canal do Jandiá.

Segundo apuração preliminar, os homens foram atingidos por disparos e morreram ainda no local.

O delegado plantonista do Ciosp do Pacoval, Eduardo Ribeiro, solicitou a perícia no local da ação. Até às 10h deste domingo, a Polícia Militar ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre a ocorrência, que continuava em andamento e estava sendo apresentada na Polícia Civil.

Nas redes sociais, no entanto, circulam áudios e vídeos atribuídos a familiares das vítimas, em que são feitas críticas à atuação dos policiais. Em uma das gravações, uma pessoa que se identifica como irmão de duas das vítimas afirma que um dos mortos era um adolescente de 14 anos e o outro havia ingressado recentemente no serviço militar obrigatório.

Eles estavam a caminho da casa de outro colega do grupo deixá-lo no Bairro Pantanal após o término de um jogo de futebol e lanche na Praça Chico Noé, quando a abordagem teria acontecido, segundo a informação do áudio.

Vídeos feitos por condutores que ficaram no engarrafamento provocado na via em razão da ocorrência dão ideia de um tiroteio. É possível escutar longos sons de tiros. Um dos vídeos dura 1 minuto e 30 segundos enquanto os barulhos de disparos perduram.

Em outro vídeo, é possível escutar a voz a de uma mulher que se identifica como mãe de um dos mortos. Ela também diz que ele e amigos estavam retornando de um jogo de futebol.

No Ciosp, o Portal SN fotografou o carro, modelo Onix Sedan, em que os 7 mortos estariam. Há marcas de tiros por toda a lataria do veículo. Dentro do automóvel, que está ensanguentado, é possível ver um capacete e materiais de futebol, como bola e meiões. Há, também, dois capacetes dentro do veículo. A reportagem segue acompanhando o caso.