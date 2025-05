Acusado de desferir 30 facadas na ex alega problemas de saúde

A prisão preventiva foi mantida, mas o magistrado mandou notificiar o Iapen sobre o estado de saúde do acusado

Por LEONARDO MELO

Biranilson Araújo Madureira, preso por tentar matar a ex-companheira com mais de 30 facadas, permanecerá preso preventivamente no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) enquanto responde ao processo. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada no fim de semana, na qual a defesa alegou que o acusado enfrenta problemas de saúde.

O juiz responsável pela audiência manteve a prisão preventiva, destacando que não caberia a ele analisar os fundamentos da decretação da prisão, mas determinou que a direção do Iapen fosse notificada sobre as condições de saúde alegadas pela defesa, para que sejam tomadas as providências necessárias.

O crime ocorreu no último dia 22 de maio, no Igarapé da Fortaleza, município de Santana, a 17 km de Macapá. Greice Kelly Favacho sobreviveu ao ataque, mas continua internada em estado grave.

Biranilson se apresentou após a decretação da prisão, e alegou que “perdeu a cabeça” porque estaria sendo “perseguido” pela ex-companheira. A Polícia Civil ainda investiga o crime.