Acusado de estuprar 5 crianças em Macapá e Santana é preso em Afuá

Da REDAÇÃO

Um homem de 44 anos, acusado de estuprar cinco crianças nos municípios amapaenses de Macapá e Santana, foi preso nesta quinta-feira (22) no município de Afuá, no estado do Pará.

A prisão foi resultado de uma ação integrada entre a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (DERCCA), da Polícia Civil do Amapá, e a Delegacia de Polícia de Afuá, da Polícia Civil do Pará, no contexto da Operação Caminhos Seguros.

De acordo com a delegada Katiúscia Pinheiro, adjunta da DERCCA, o investigado respondeu a inquéritos policiais por abusar sexualmente de cinco meninas com idades entre 4 e 7 anos, entre os anos de 2017 e 2020. Os crimes ocorreram em ambientes familiares, nos quais o acusado era tio biológico de algumas vítimas e tio por afinidade de outras.

Segundo a polícia, o homem se aproveitava da confiança dos pais e utilizava estratégias de convencimento e suborno com pequenas quantias em dinheiro para garantir o silêncio das crianças.

Após ser ouvido no primeiro inquérito, o acusado fugiu e não foi mais localizado. A equipe da DERCCA apurou que ele estava escondido em uma área de difícil acesso em Afuá. As informações foram repassadas à delegacia local, que realizou diligência com deslocamento de quase quatro horas em voadeira e posterior caminhada em mata fechada até o ponto onde o homem estava.

No momento da abordagem, o homem tentou mentir o nome, mas foi identificado por meio de fotos enviadas pela equipe da DERCCA. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto. Após a prisão, ele foi encaminhado para audiência de custódia.