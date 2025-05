Acusado de executar ex-detento em frente a mercantil é preso em telhado de casa

Lauro Schinayder Souto Brandão, o Caveirinha seria um dos autores dos disparos que mataram Elias Pinheiro da Costa.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um dos suspeitos de executar o ex-detento Elias Pinheiro da Costa, de 25 anos, foi capturado neste sábado (18) enquanto tentava se esconder no telhado de uma residência no Bairro Nova Brasília, em Santana, a 17 km de Macapá.

A prisão ocorreu menos de 24 horas após o crime, durante uma ação integrada da Operação Protetor, que visa reduzir os índices de criminalidade no município.

O preso foi identificado como Lauro Schinayder Souto Brandão, conhecido como Caveirinha. Ele estava foragido desde a noite anterior, quando Elias foi assassinado com vários tiros em frente a um mercantil no Bairro Paraíso, diante de dezenas de pessoas. Câmeras de segurança registraram toda a ação, que teve a participação de dois atiradores. Enquanto um disparava contra a vítima já caída, o outro se aproximou para completar a execução com mais tiros.

Segundo a Polícia Militar do Amapá, informações sigilosas apontavam que dois indivíduos estariam armados no Bairro Nova Brasília. Na abordagem, dois adolescentes foram apreendidos com um revólver calibre .38 e uma pistola 380, ambas com numeração raspada, além de munições e celulares. Os menores infratores indicaram que as armas haviam sido entregues por dois comparsas — entre eles, Caveirinha.

Ainda conforme a polícia, as armas encontradas com os adolescentes podem ser as mesmas usadas na execução de Elias, que havia deixado o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) no início de abril, após cumprir pena por tráfico de drogas.

A prisão de Caveirinha contou com o apoio do serviço de inteligência do 4º Batalhão da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Grupo Tático Aéreo (GTA), que atuou por terra. No imóvel onde ele foi encontrado, conhecido como “Caesinha”, também foram apreendidas porções de uma substância semelhante à maconha.

O segundo envolvido na execução, identificado apenas como Corujinha, conseguiu escapar do cerco e continua sendo procurado.

“Nessa ocorrência, tínhamos informações privilegiadas e, neste sentido, destaco a importância de todas as forças de segurança envolvidas. Na abordagem, os dois menores indicaram onde estava o suposto envolvido. Ao chegarmos lá, ele estava escondido no telhado e foi identificado como um dos autores do homicídio registrado na noite anterior”, afirmou o capitão Bryan Fonseca, do GTA.

Todos os detidos, juntamente com os materiais apreendidos, foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana. As investigações continuam para localizar o suspeito foragido e esclarecer todos os detalhes do crime.

A Operação Protetor é coordenada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).