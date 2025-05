Alunos do Ifap debatem mineração: ‘tudo vem dos minérios’, diz estudante

Discussões e palestras ocorrem durante Semana da Mineração

Por JAIRO PALHETA

Para marcar o Dia Mundial da Mineração, comemorado em 7 de maio, o Instituto Federal do Amapá (Ifap) promove a Semana da Mineração — um evento de três dias com intensa programação voltada para o debate sobre o futuro da atividade mineradora e seu equilíbrio com a proteção ambiental e o desenvolvimento social.

Realizada no campus de Macapá, a semana conta com mesas redondas, palestras técnicas, rodas de conversa e apresentação de trabalhos científicos, reunindo especialistas da área, representantes de cooperativas, professores e estudantes. A abertura oficial ocorreu nesta quarta-feira (7), com a mesa-redonda “O Futuro da Mineração no Amapá”, reunindo nomes como o engenheiro de minas Everton Miranda (Agência Nacional de Mineração), o geólogo Jotávio Gomes (Secretaria de Mineração do Amapá) e o geólogo Raoni Morasche (AG-Amapá).

Um dos principais focos do evento é fomentar o debate sobre como conciliar o desenvolvimento econômico da mineração com práticas sustentáveis e a responsabilidade ambiental. Ao longo da programação, são discutidos temas como geologia, exploração mineral, riscos operacionais, segurança do trabalho e mineração aurífera. Também há espaço para experiências de egressos do curso técnico em mineração e para apresentações de pesquisas desenvolvidas pelos próprios estudantes do instituto.

A programação se estende até sexta-feira (9), com uma visita técnica, jogos educativos e mais momentos de integração entre os participantes.