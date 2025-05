Amapá cria 2,6 mil empregos formais nos primeiros quatro meses de 2025

O setor de serviços lidera a estatística, com aumento de 20,7%, seguido por comércio (18,7%), indústria (17,6%), agropecuária (15%) e construção civil (12%).

O estado do Amapá criou 2.617 novos empregos com carteira assinada entre janeiro e abril deste ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O desempenho mantém o estado em trajetória de crescimento e eleva o número total de trabalhadores formalizados para 97,9 mil.

O levantamento também coloca o Amapá como destaque na Região Norte, com a segunda maior taxa de crescimento na geração de empregos formais no primeiro quadrimestre de 2025. O avanço de 2,75% no período supera tanto a média nacional (1,95%) quanto a média da região (1,83%).

Nos últimos doze meses, de abril de 2024 a abril de 2025, foram gerados 9,5 mil empregos formais no estado. Já no acumulado desde janeiro de 2023, o Amapá criou 17.674 postos de trabalho, o que representa um crescimento de 22% no estoque de empregos — mais que o dobro da média nacional para o mesmo período, que ficou em 9,22%.

O setor de serviços lidera a geração de empregos no Amapá neste início de ano, com aumento de 20,7%, seguido por comércio (18,7%), indústria (17,6%), agropecuária (15%) e construção civil (12%).

Para o Governo do Estado, os números positivos são reflexo de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da economia local. Investimentos em áreas como infraestrutura, habitação, saúde, segurança e na realização de grandes eventos que fomentam o turismo têm sido apontados como fatores que contribuem para o cenário favorável.

“O Amapá vem mantendo uma tendência de evolução na geração de empregos formais, o que evidencia um resultado muito sólido da política econômica de desenvolvimento que vem sendo adotada e efetivada pelo Governo do Estado. O investimento em grandes eventos que fortalecem o turismo, e o empreendedorismo que atrai visitantes de todo o mundo para o nosso estado, também são iniciativas que contribuem para o alcance e a manutenção dos nossos índices favoráveis”, destacou o vice-governador Teles Júnior.