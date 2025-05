Amapá é um dos campeões de cirurgias bariátricas, que agora têm novas regras

O cirurgião Vinícius Reis, delegado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, falou sobre os novos métodos e normas para pacientes acessarem a cirurgia

Compartilhamentos

Antes, apenas pacientes com 16 anos ou mais e em risco iminente de morte podiam ser submetidos à cirurgia bariátrica. Com as novas normas do Conselho Federal de Medicina (CFM), adolescentes a partir dos 14 anos também podem ser atendidos, desde que o caso justifique a intervenção. Além da mudança na faixa etária mínima, houve redução no Índice de Massa Corporal (IMC) exigido para a realização do procedimento, o que amplia o acesso à cirurgia.

O delegado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Vinícius Reis, participou do programa SNTV para explicar as novas diretrizes e destacou que o Amapá está entre os estados com maior número de cirurgias bariátricas realizadas. Segundo ele, o procedimento, que antes era considerado de alto risco, hoje apresenta maior segurança devido aos avanços médicos e tecnológicos.

Entrevista a Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnir