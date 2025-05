‘Amapá foi o foco’, diz Rodolfo Vale sobre conferência mundial de petróleo

Evento nos Estados Unidos reuniu líderes da indústria para discutir inovação e transição energética

Representando o Amapá em uma missão internacional nos Estados Unidos, o deputado estadual Rodolfo Vale (PCdoB) integrou a delegação que participou da Offshore Technology Conference (OTC) 2025, realizada em Houston, no Texas. A comitiva contou ainda com a presença do governador Clécio Luís e da presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Entre os dias 5 e 8 de maio, a conferência reuniu profissionais e especialistas da indústria de energia offshore para debater soluções tecnológicas, sustentabilidade e os rumos da transição energética em nível global.

Segundo Rodolfo Vale, a viagem teve como meta reforçar laços comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, com atenção especial ao Amapá, buscando parcerias e oportunidades de investimento que possam impulsionar o desenvolvimento regional.

“O Amapá continua sendo pauta e foco nas discussões. Isso é muito importante, pois a gente espera que com a exploração da Margem Equatorial venham investimentos, geração de emprego, de renda, e principalmente o desenvolvimento para o nosso estado. E tudo isso com responsabilidade ambiental. Esse é o nosso objetivo”, comentou o deputado.

Durante a programação, Rodolfo participou da Brazil Energy Breakfast, promovida pela Câmara de Comércio Brasil-Texas (BRATECC), entidade dedicada ao fortalecimento de relações comerciais entre empresas brasileiras e norte-americanas.

O governador Clécio Luís também reforçou o impacto positivo da presença da Petrobras no estado, sublinhando a importância de desenvolver a cadeia produtiva e o ecossistema de óleo e gás no Amapá.

A delegação amapaense contou ainda com a presença de Josiel Alcolumbre, presidente do Sebrae/AP; Wandenberg Pitaluga, diretor-presidente da Agência Amapá; Ladislao Monte, presidente da Fecomércio/AP; e Isana Alencar, diretora do Sebrae/AP.