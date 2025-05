Amapá na Sapucaí: Mangueira vai exaltar Mestre Sacaca no Carnaval 2026

Por RODRIGO DIAS

A emoção tomou conta do Amapá nesta sexta-feira (16) com uma notícia que ecoará forte na Marquês de Sapucaí. A tradicionalíssima escola de samba carioca Estação Primeira de Mangueira acaba de anunciar seu enredo para o Carnaval de 2026, e a homenagem será nada menos que à rica história e cultura da Amazônia Negra, tendo como figura central o aclamado amapaense Raimundo dos Santos Souza, o “Mestre Sacaca”.

Com o título vibrante e evocativo, “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju — O Guardião da Amazônia Negra”, a Mangueira promete levar para a avenida um desfile inédito em sua trajetória, celebrando os costumes afro-indígenas que permeiam a identidade do Amapá.

A escolha do enredo é um reconhecimento da importância da figura de Mestre Sacaca, um ícone da cultura popular amapaense, conhecido por sua música, suas ervas medicinais e sua profunda conexão com a natureza e as tradições locais. Sua vida e obra se entrelaçam com a história da resistência negra e indígena na Amazônia, um legado que agora ganhará os holofotes do maior palco do samba brasileiro.

A expectativa é que o desfile da Mangueira em 2026 seja um espetáculo emocionante e educativo, capaz de apresentar ao Brasil e ao mundo a riqueza e a diversidade da Amazônia sob uma perspectiva histórica e cultural fundamental.

A partir de agora, o Amapá estará em compasso de espera e celebração, acompanhando de perto os preparativos da Mangueira para este desfile histórico. Sem dúvida, a voz e o legado de Mestre Sacaca ecoarão forte na Sapucaí, levando consigo a beleza e a força da Amazônia Negra.

Sacaca morreu em 1999, aos 73 anos, e hoje dá nome ao Museu Sacaca, no Centro de Macapá.