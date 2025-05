Amapaense ‘Peste Negra’ brilha e derrota cearense com finalização no 1º round

Thunder Fight é um dos maiores eventos de MMA do Brasil, realizado em São Paulo.

Por RODRIGO DIAS

O lutador amapaense Davi Almeida, de 28 anos, conhecido como “Peste Negra”, fez bonito neste domingo (25) no Thunder Fight, um dos maiores eventos de MMA do Brasil, realizado em São Paulo. Representando a academia Tatu Team, Davi conquistou uma vitória por finalização no primeiro round, adicionando mais um triunfo à sua carreira e elevando o nome de Macapá no cenário nacional.

Almeida, que treina muay thai e jiu-jítsu na Tatu Team, demonstrou sua técnica apurada ao finalizar o adversário cearense Alan Devia com um triângulo de mão. A agilidade e precisão do “Peste Negra” foram decisivas, garantindo a vitória ainda no assalto inicial.

Após o combate, Davi Almeida expressou sua satisfação com o resultado: “O sentimento é de missão cumprida. Agora, pretendo continuar treinando para fazer mais lutas e chegar no UFC”.

A declaração do lutador amapaense reforça sua ambição de alcançar o topo do MMA mundial, inspirando jovens atletas da região. Ele tem oito vitórias na carreira.