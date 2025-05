Após atropelar e matar ciclista idoso, motorista abandona carro alugado em ramal e foge

Atropelamento foi registrado em Santana. Carro foi achado próximo da Expofeira, em Macapá.

Por OLHO DE BOTO e JONHWENE SILVA, de Santana

A polícia está à procura de um motorista identificado como José Benilson, que seria o condutor do veículo, modelo Pálio, que atropelou e matou um idoso na cidade de Santana, a 17 km do Centro de Macapá.

O atropelamento ocorreu nas primeiras horas desta segunda-feira (12), por volta de 6h, na Avenida Pastor Sozinho, no bairro Provedor I, via que costuma ser movimentada em horário comercial.

A vítima, identificada como Benedito Ferreira, de 80 anos, estava em uma bicicleta quando foi atingida, segundo informações de populares repassadas à polícia. Benedito seria idoso, mas a polícia não confirmou a idade. Ele morreu ainda no local.

Ainda segundo testemunhas, logo após a colisão, o carro saiu em disparada e tomou como rumo a rodovia Josmar Chaves Pinto em direção a capital. Após algumas horas, um Pálio de cor branca – mesmas características do automóvel envolvido no acidente – foi encontrado abandonado no Ramal do Alemão, às proximidades do Parque de Exposições da Fazendinha.

A cena trazia muitas evidências do ocorrido: vidro para-brisas estava estilhaçado, manchas de sangue na porta dianteira do lado do passageiro, e latinhas de cerveja ao lado da porta do motorista.

A reportagem do Portal SelesNafes.Com esteve no local onde o carro foi encontrado e conversou com o proprietário do carro, que compareceu para colaborar com a polícia. Ele contou que o veículo está alugado há 8 meses. Durante esse tempo, o contato entre ele e o locatário era mínimo: “só manda a diária e pronto” – referindo-se ao pagamento do aluguel do automóvel.

O dono do carro também disse que antes ir ao Ramal do Alemão, chegou a ir a casa do motorista, mas não o encontrou e no local ninguém sabia dar informações sobre seu paradeiro.

No local do acidente, o tráfego de veículos foi interrompido por cerca de duas horas, enquanto a Polícia Técnico Científica realizava a perícia. A Polícia Civil investiga o caso. Até as 11h, o condutor ainda não havia sido localizado.